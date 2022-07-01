CNN: глава МИД Финляндии объявил о «железном занавесе» между РФ и Западом
Пекка Хаависто заявил возникновении нового «железного занавеса» между западными странами и Россией.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в своём интервью CNN с уверенностью заявляет, что между Российской Федерацией и западным миром возник новый «железный занавес».
Причиной этому Хаависто видит новую реальность, в которой разрушена структура устройства системы европейской безопасности из-за начала специальной военной операции РФ на Украине.
Также Пекка Хаависто отметил, что очень озабочен угрозой применения российской армией ядерного оружия, ведь даже без этого Россия, по мнению Хаависто, смогла изменить атмосферу безопасности в странах Запада.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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