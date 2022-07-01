В США готовятся к вирусу, который переносится комарами и вызывает паралич

В США начали подготовку к борьбе с вирусом Западного Нила. Это заболевание переносят комары, оно может вызвать менингит, паралич и смерть.

Первый смертельный случай уже зафиксирован в Оклахоме. Число заражений обычно увеличивается летом, а сезон активности комаров длится с весны до поздней осени.

Поскольку летом проводится множество массовых мероприятий, работники системы здравоохранения ожидают роста заражений вирусом Западного Нила.

При заражении вирусом часто не появляется никаких симптомов. Но если он достигает мозгом, болезнь становится смертельной.

При этом большинство людей, контактировавших с вирусом, не заболевают. Иногда у людей появляются симптомы, похожие на грипп: лихорадка, головная боль, ломота в теле. Бывает также рвота и сыпь.

Некоторые случаи перерастают в неврологическое заболевание, которое вызывает паралич. Вирус Западного Нила особенно опасен для людей пожилого возраста и при ослабленном иммунитете.

В Луизиане зафиксировано увеличение популяций комаров, зараженных вирусов Западного Нила. Но ни одного случая заболевания в штате пока не выявлено.

Медики призывают принять профилактические меры и защитить себя от укусов комаров, которые могут быть смертельно опасными из-за вируса.