Здравствуй уголь: как Европа будет спасаться без помощи газа

Резкий скачок цен на нефть в 2008 году был быстро забыт в тумане экономического спада, но революция в Ливии может вернуть инновации в нужное русло.

Вся наша экономика работает на нефти. Да, он работает на угле, природном газе, атомной энергии, а также немного гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии, но ни в одном из них нет такого летучего сырья, как нефть. Так что же происходит, когда один из важнейших компонентов нашей экономики выходит из строя?

Во-первых, мы сталкиваемся с предсказуемым отрицанием того, что зависимость от нефти является структурной проблемой. Саудовская Аравия вмешалась и обязалась поделиться частью своих избыточных мощностей, чтобы справиться с прогнозируемыми перебоями с восточными нефтяными месторождениями Ливии, которые сейчас находятся под контролем революции.

Во-вторых, мы торгуемся за последние несколько лет стабильности цен на нефть. Решительная реакция США на события в Ливии отражает геополитическую ценность легкой, сладкой нефти, которую они производят.

В то время как революции в Тунисе и Египте были более быстрыми и, по некоторым данным, менее кровавыми, явная разница здесь заключается в том, что в Ливии есть нефть, а в Египте и Тунисе ее нет.

В-третьих, мы начинаем меняться. В отличие от 2008 года, когда казалось, что мы запускаем наш инновационный двигатель с "холодного старта", сейчас у нас есть обширная область технологий экологически чистой энергии, которые постепенно вводятся в эксплуатацию, от тонкопленочных солнечных батарей до топливных элементов и целлюлозного этанола.

У нас есть президент США, который взял на себя обязательство "Завоевать будущее", инвестируя в инновации. У нас есть покупательская аудитория, которая помнит 4 доллара за галлон бензина.

Здесь есть несколько хороших новостей. Это все еще тот момент, когда нужно создавать наше энергетическое будущее. За последние три года, когда цены на нефть снизились, мы стали свидетелями спотыкания, когда такие компании, как Applied Materials, отошли от сферы чистой энергетики из-за операционных и рыночных условий.