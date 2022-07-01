Однополые пары стали составлять завещания после решения Верховного суда США об абортах
После отмены конституционного права на аборт в США однополые пары обеспокоены своим статусом. Многие из них занялись оформлением документов, чтобы не лишиться своих детей.
Многие представители ЛГБТЕ-сообщества полагают, что их могут лишить прав на однополый брак и опеку над детьми, как лишили женщин права на аборт.
В связи с этим однополые пары пытаются заранее решить возможные родительские, наследственные, медицинские проблемы.
Некоторые из них составляют завещания, чтобы у второго супруга не было юридических сложностей с оформлением прав на имущество.
Особенно остро опасения проявляются в консервативных штатах. Но сейчас по всей стране однополые пары занимаются официальной процедурой усыновления вторым родителем, вписывают в свидетельство о рождении имена обоих родителей.
На случай, если один из супругов окажется недееспособным, составляются медицинские предписания.
В некоторых юридических компаниях планируют отвести отбельный день, чтобы завершить все дела об усыновлении.
Юристы говорят, что сейчас очень важно дать однополым парам ощущение безопасности, которого они впервые лишились из-за решения Верховного суда.
Опубликовано: Светлана Репина
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Однополые пары стали составлять завещания после решения Верховного суда США об абортах
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