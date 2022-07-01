Агрономы рассказали, как определить нехватку кальция и калия у растений

Кальций важен для растений, поскольку он отвечает за связь клеток, защиту от болезней и вредителей. При дефиците калия тоже можно не ждать хорошего урожая.

Недостаток кальция обычно проявляется в вершинной гнили плодов. До их появления на дефицит этого элемента указывают поникшие верхушки.

Такой же признак характерен и для недостатка калия. В обоих случаях на листьях появляются краевые ожоги. Чаще всего такие признаки проявляются в теплице.

При удалении старых листьев с растений они теряют кальций, который может транспортироваться по всему растению. Поэтому после обрезки необходимо внесение кальциевой подкормки.

Избыток калия часто приводит к нехватке кальция и развитию вершинной гнили. Это происходит потому, что элементы являются конкурентами.

До внесения удобрений очень важно определить, чего именно не хватает растению. Если при дефиците кальция вносить монофосфат калия, ситуация усугубится.

Простой способ определить нехватку того или иного вещества – посмотреть на листья. Если не хватает кальция, то некроз развивается на дальней части молодых листьев. Если мало калия – краевой ожог возникает по всему периметру старых листьев.

Для восполнения дефицита веществ проводятся подкормки соответствующими составами: корневые или по листу.