В Узбекистане прошёл незаконный митинг из-за поправок в конституции
МВД Узбекистана сообщает о проведении незаконного митинга в Нукусе недовольными внесением поправок в конституцию.
1 июня МВД Узбекистана в своём пресс-релизе заявило о том, что в столице Автономной Республики Каракалпакстан прошла незаконная демонстрация из-за поправок в конституцию государства.
"В результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике, незапланированно устроили шествия по городу Нукус, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию", - заявил представитель Министерства внутренних дел Узбекистана.
Помимо этого МВД Узбекистана сообщили, что общественный порядок в Нукусе уже восстановлен, а с участниками незаконной демонстрации проводится работа по предотвращению противоправных действий.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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