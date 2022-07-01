В Узбекистане прошёл незаконный митинг из-за поправок в конституции

МВД Узбекистана сообщает о проведении незаконного митинга в Нукусе недовольными внесением поправок в конституцию.

1 июня МВД Узбекистана в своём пресс-релизе заявило о том, что в столице Автономной Республики Каракалпакстан прошла незаконная демонстрация из-за поправок в конституцию государства.

"В результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике, незапланированно устроили шествия по городу Нукус, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию", - заявил представитель Министерства внутренних дел Узбекистана.

Помимо этого МВД Узбекистана сообщили, что общественный порядок в Нукусе уже восстановлен, а с участниками незаконной демонстрации проводится работа по предотвращению противоправных действий.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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