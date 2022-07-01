Специалисты объяснили, почему опадает хвоя на дачных растениях и что с этим делать

Небольшие хвойные растения часто используются для украшения участков и оформления альпийских горок. Чаще всего это карликовые пихты и ели.

Такие растения нуждаются в подкормке для хорошего роста. При недостатке питательных веществ они плохо переносят зиму и могут погибнуть в морозы.

Если хвойные растения посажены на альпийской горке, между камнями должна быть плодородная почва. Ее желательно предварительно смешать с удобрением.

Растения, которые посажены достаточно давно, подкармливают гранулированными составами, которые вносят под дерево и аккуратно заделывают в грунт.

Пожелтение и осыпание хвои могут вызывать грибковые инфекции, например, шютте. Сначала на иголках появляются точки, потом они чернеют, хвоя желтеет и осыпается. В такой ситуации нужно принимать меры.

После выявления заболевания применяются фунгициды для хвойных культур. Лучше использовать комплексные препараты. Обработка может проводиться опрыскиванием, для этого нужно дождаться пасмурной погоды.

Все опрелости на дереве также нужно опрыскать фунгицидным препаратом, предварительно убрав сухую хвою.

Не помешает и обработка здоровых растений в профилактических целях.