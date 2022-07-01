CNN: МИД Финляндии допустил выход боевых действий за пределы Украины

Телеканал CNN выпустил репортаж, в котором рассказал об опасениях финских политиков распространения боевых действий за пределы украинского государства.

1 июля американское информационное агентство CNN взяло интервью у министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, который сообщил, что боевые действия могут распространиться за пределы Украины, спровоцировав масштабный военный конфликт в странах Европы и на Западе.

По мнению Хаависты, именно по этой причины западные государства и блок НАТО обязан поддерживать Украину не только в военном, но и в экономическом плане.

Также Пекка Хаависта выразил уверенность, что сохранение военного конфликта в пределах Украины уже будет персональной победой Киева в данном столкновении с Россией.