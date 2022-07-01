CNN: МИД Финляндии допустил выход боевых действий за пределы Украины
Телеканал CNN выпустил репортаж, в котором рассказал об опасениях финских политиков распространения боевых действий за пределы украинского государства.
1 июля американское информационное агентство CNN взяло интервью у министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, который сообщил, что боевые действия могут распространиться за пределы Украины, спровоцировав масштабный военный конфликт в странах Европы и на Западе.
По мнению Хаависты, именно по этой причины западные государства и блок НАТО обязан поддерживать Украину не только в военном, но и в экономическом плане.
Также Пекка Хаависта выразил уверенность, что сохранение военного конфликта в пределах Украины уже будет персональной победой Киева в данном столкновении с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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