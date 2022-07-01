Очистить дачный участок от слизней и улиток можно без всякой химии
Слизни и улитки губят листья и стебли растений, а в итоге могут лишить садовода урожая. Не всем по душе химикаты, но есть и народные методы, которые не менее эффективны и при том безопасны.
Крапивная мульча
Слой крапивы высотой 10-15 см выкладывается вокруг грядок. Вредители повреждают свое тельце о жгучую траву и уползают, также им неприятен крапивный запах.
Такая мульча оберегает посадки от сорняков, удерживает влагу в земле.
Из крапивы получается неплохая подкормка с витаминами и микроэлементами. Растение содержит 50% азота, 37% калия, 34% кальция и другие полезные вещества.
Битые ракушки
Ракушки укладываются в пакет и измельчаются молотком. Полученные осколки посыпаются вокруг растения или вдоль грядки.
Слизни будут раниться об острые края ракушек и уползать с огородных грядок подальше.
Вместо битых ракушек можно использовать измельченную скорлупу яиц.
Ловушки из досок
Старые доски надо просто разложить по огороду и дождаться наступления утра. Слизни и улитки будут после ночных похождений искать укрытие под досками.
Остается только приподнять доски и собрать вредителей в какую-нибудь емкость.
Опубликовано: Храмова Оксана
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