Фермеры объяснили, что такое фосфатмобилизаторы и как их использовать

Высадка рассады – очень ответственный процесс, от которого зависит будущий урожай. Проблемы могут возникнуть из-за яркого солнца, холодной погоды или поздней посадки семян.

Чтобы ускорить рост растений, можно воспользоваться азотными удобрениями, например, на основе мочевины. Рассаду обязательно нужно закаливать, подкармливать стимулятором роста.

Плодоношение огородных культур зависит от наличия фосфора, который отвечает за формирование цветочных кистей. При недостатке этого элемента листья желтеют, растения ослабевают, часто болеют и плохо приживаются.

Фосфорные подкормки нужны и в рассадном периоде, и во время активного плодоношения. Иногда фосфора в почве достаточно, но растения его не усваивают. Здесь на помощь приходят фосфатмобилизующие добавки.

Это специальные бактерии, которые растворяют фосфаты в почве и повышают эффективность фосфорных подкормок, делают их более доступными для усвоения растениями.

К таким препаратам относятся Агробактрин, Фосфотим, Бактопин, Биовайс, Биогидрогель. Среди органических средств схожими свойствами обладает травяная бродиловка.

Имитировать работу фосфатмобилизующих бактерий можно с помощью слабого раствора уксусной или лимонной кислоты.

Для этого 1 л столового уксуса 9% разводят в 30 л воды либо 1 ст.л. лимонки растворяют в 10 л воды.