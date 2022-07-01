Грушко: в НАТО стартовала гонка вооружений
Замглавы МИД РФ Александр Глушко заявил о начале гонки вооружений в Североатлантическом альянсе.
Заместитель главы МИД России Александр Глушко во время своего выступления на сессии дискуссионного клуба заявил, что страны Североатлантического альянса начали гонку вооружений.
Помимо этого Глушко также сообщил о том, что анализируя события мировой истории можно прийти к выводу, что гонка вооружений всегда ведёт за собой неминуемую демонизацию противника.
Примечательно, что недавно лидеры стран блока НАТО высказали своё мнение о том, что укрепление сотрудничества между Российской Федерацией и Китаем вызывает недовольство у альянса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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