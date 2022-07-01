Агрономы напомнили, что нужно делать с кустами помидоров летом

Чтобы томаты принесли хороший урожай, за ними нужно правильно ухаживать. Несколько важных действий необходимо совершить летом.

После высадки рассады нужно вносить фосфорные подкормки, впоследствии – азотные. Когда начнут завязываться плоды, потребуются составы с калием.

Следующий этап – формирование кустов. Правила зависят от сорта томатов. Кусты формируют в 1-3 стебля, удаляя пасынки по мере необходимости – примерно раз в неделю.

Формировка улучшает проветривание куста, улучшает доступ к нему солнечных лучей, снижает нагрузку на растение, чтобы ему было проще формировать завязи.

Проще всего формировать томаты в 1-2 стебля и подвязывать каждый из них. Для этого лучше использовать синтетическую ленту, а не шпагат.

Если завязи опадают, нужно почаще проветривать теплицу, вносить подкормки по листу, например, на основе борной кислоты. Есть и специальные комплексные удобрения.

Для опыления можно использовать стимуляторы плодообразования или специальные приборы-опылители.

При использовании мульчи нужно ее продезинфицировать. В случае резких перепадов температуры растения необходимо защитить от стресса, для этого тоже существуют подходящие составы.