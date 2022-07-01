Агрономы напомнили, что нужно делать с кустами помидоров летом
Чтобы томаты принесли хороший урожай, за ними нужно правильно ухаживать. Несколько важных действий необходимо совершить летом.
После высадки рассады нужно вносить фосфорные подкормки, впоследствии – азотные. Когда начнут завязываться плоды, потребуются составы с калием.
Следующий этап – формирование кустов. Правила зависят от сорта томатов. Кусты формируют в 1-3 стебля, удаляя пасынки по мере необходимости – примерно раз в неделю.
Формировка улучшает проветривание куста, улучшает доступ к нему солнечных лучей, снижает нагрузку на растение, чтобы ему было проще формировать завязи.
Проще всего формировать томаты в 1-2 стебля и подвязывать каждый из них. Для этого лучше использовать синтетическую ленту, а не шпагат.
Если завязи опадают, нужно почаще проветривать теплицу, вносить подкормки по листу, например, на основе борной кислоты. Есть и специальные комплексные удобрения.
Для опыления можно использовать стимуляторы плодообразования или специальные приборы-опылители.
При использовании мульчи нужно ее продезинфицировать. В случае резких перепадов температуры растения необходимо защитить от стресса, для этого тоже существуют подходящие составы.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
В ДНР вступил в силу новый УПК с описанием процедуры расстрела
Дачники рассказали, какие подкормки для капусты стоит выбрать в июле
Остров Змеиный находится под контролем российских войск — депутат Черняк
Фермеры рассказали, чем опасно мульчирование без триходермы
Глава МИД Болгарии ждет от руководства страны решения об отмене высылки 70 дипломатов РФ