Жены Ивана Грозного: куда делись русские красавицы

Иван Грозный один из самых популярных персонажей в истории. Он славился как хороший политик, так и по количеству жен. Но не многие знают, как эти жены доживали свою жизнь и что с ними произошло.

Надо отдать должное, но у Ивана Грозного была большая крепкая любовь, но и при этом много женщин, которые претендовали на его руку и сердце.

Любимая жена

Первой и самой любимый женой была прекрасная Анастасия Захарьина-Юрьева. Она навсегда покорила сердце молодого царя. Он влюбился и выбрал Анастасию. Вместе с ней прожил счастливые 13 лет. Жили они в счастье и благоденствии:

«Царица была женщиной мудрой и праведной. Царские дела проходили без её вмешательства. Ей всегда удавалось усмирять вспыльчивый нрав государя российского.»

Но не всех удовлетворяла царица Анастасия, т.к. считали ее девушкой не царского рода. Но тем не менее любимая царица родила Ивану Грозному целых шесть детей, но в живых остались только Иван и Федор. Ее не стало в 1560 году. Многие говорили, что это отравление, а царь не мог себя найти от горя и ненависти к ее недоброжелателям.

Злая царица

Все-таки траур продлился его не долго и уже в 1561 году он женился на Марии Темрюковне. Девушка была очень хороша, с настоящей кавказской кровью. Однако брак не был такой прекрасный, как предыдущий, да и сын, которого она родила скончался в 2 месяца. Многие поговаривали, что она злая язычница.

В 1569 году Марии не стало, и вновь поползли злые языки об отравлении.

Самая быстрая жена

И вот не стало второй жены и вновь царь стал искать себе избранницу. На этот раз ему понравилась Марфа Собакина. Но брак продлился всего две недели, потом девушки скоропостижно не стало. Всех родственников, которых продвинули по карьерной лестнице кого-то казнили, а кто-то оказался в монастыре.

Последняя законная жена

В то время по церковным канонам разрешалось заключать только 3 брака. Однако Грозный стал давить на то, что Марфа ему женой в полном смысле этого слова так и не стала. Собственно, это и была правда, ведь ее так быстро не стало. С царем не поспоришь, поэтому церковь дала добро на четвертый брак.

Кандидатка была найдена быстро - Анна Котловская. Их брак состоялся в 1572 году, но вскоре Анну сослали в монастырь и она умерла в 1626 году.

Кто убил Анну

В 1575 Грозный, не решился даже спрашивать у церкви и женился на Анне Васильчиковой. Ей уже не присуждали даже статуса царицы. Свадьба была скромная. Но с ней случилось тоже, что и с предыдущей кандидаткой - сослана в монастырь и там умерла.

Последняя 7 жена

Так, вот так и дошло дело до 7 жены. Она же и последняя. Ей удалось родить здорового ребенка Дмитрия. Так и дожили до конца.

Ни одну из семейных жизней нельзя назвать простой. Лишь Анастасия у него была самая любимая, заменить которую не удалось. Брак, видимо, этот был заключен на небесах.