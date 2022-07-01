Фермеры рассказали, как приготовить разные виды зеленой бродиловки

Зеленая бродиловка или травяной квас – это органическое удобрение, сделанное из обычной травы. Такое средство заметно улучшает рост огородных культур.

Для приготовления состава нужно сложить в емкость скошенную траву, залить водой и затянуть пленкой. Емкость оставляют на солнце, чтобы пошло брожение.

В результате получается удобрение с фосфором, азотом, калием и другими микроэлементами.

Преимущество зеленой бродиловки перед минеральными удобрениями заключается в том, что ее очень хорошо усваивают огородные растения.

Состав можно готовить практически из любой травы, но для повышения эффективности стоит использовать ясотку (крапиву глухую). В ее стеблях и листьев накапливается множество микроэлементов, в том числе железа.

Хороший эффект дают зеленые удобрения из папоротника, мха или хвоща, их можно подкислять лимонкой, укусом, добавлять измельченную яичную скорлупу. Можно приготовить бродиловку из хвои ели или сосны.

Но есть и компоненты, которые в бродиловку лучше не добавлять. Это, например, нашатырный спирт, который насыщает плоды нитратами. Не стоит использовать также щелочные компоненты вроде мела или золы.

Зеленая бродиловка универсальна, ее можно использовать практически для всех огородных культур, проводить корневую подкормку или опрыскивание листьев.