Чем подкормить томаты, огурцы, перцы после высадки в грунт, чтобы получить хороший урожай
Первая подкормка считается самой важной. Она закладывает основы для успешного роста и развития растений, а также для дальнейшего повышения урожайности.
Крепкую и здоровую с виду рассаду после высаживания в открытый грунт не стоит подкармливать недели две.
Потом, конечно, растению нужна будет поддержка, питательный раствор поможет заживить корни, защитит от патогенной микрофлоры, возможного увядания.
Готовить жидкую подкормку надо так: на 10 л воды взять 1 ст. л. сорбита.
Грядку с посадками надо сначала пролить водой, потом внести под каждый куст по половине литра питательной жидкости.
Повторить подкормку надо через две недели, и еще раз - через неделю. Тогда корни окрепнут, появится естественный иммунитет.
А вот минеральные и органические удобрения пока подождут. Пусть сначала корневая система полностью восстановится и выйдет из состояния стресса, связанного с пересадкой.
Опубликовано: Храмова Оксана
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