Чем подкормить томаты, огурцы, перцы после высадки в грунт, чтобы получить хороший урожай

Первая подкормка считается самой важной. Она закладывает основы для успешного роста и развития растений, а также для дальнейшего повышения урожайности.

Крепкую и здоровую с виду рассаду после высаживания в открытый грунт не стоит подкармливать недели две.

Потом, конечно, растению нужна будет поддержка, питательный раствор поможет заживить корни, защитит от патогенной микрофлоры, возможного увядания.

Готовить жидкую подкормку надо так: на 10 л воды взять 1 ст. л. сорбита.

Грядку с посадками надо сначала пролить водой, потом внести под каждый куст по половине литра питательной жидкости.

Повторить подкормку надо через две недели, и еще раз - через неделю. Тогда корни окрепнут, появится естественный иммунитет.

А вот минеральные и органические удобрения пока подождут. Пусть сначала корневая система полностью восстановится и выйдет из состояния стресса, связанного с пересадкой.