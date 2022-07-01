Агрономы напомнили о правилах ухода за огурцами летом

Огурцы – одна из самых неприхотливых огородных культур. Но получить хороший урожай можно только при грамотном уходе за растением.

Правила ухода зависят от сорта. У пчелоопыляемых видов нужно прищипывать центральный стебель над пятым-шестым листом, поскольку плодоносят у них боковые побеги.

У самоплодных сортов плоды формируются на центральном стебле, поэтому прищипывать следует боковые побеги. Делается это за вторым-третьим листом.

Первые цветки удаляют только на самоплодных гибридах. На протяжении всего периода вегетации нужно формировать огурцы, убирать лишние побеги, которые загущают посадку.

Во время формировки проще всего обнаружить вредителей или признаки заболевания. Светло-желтые пятна на листьях указывают на пероноспороз, с ним эффективно борются биопрепараты.

Ложную мучнистую росу устраняют при помощи Триходермина, Планриза или Фито Доктора. Против паутинного клеща используют Актарофит, Битоксибациллин, Фитоверм.

В качестве подкормки можно использовать зеленую бродиловку, компост, птичий помет, а также составы с молоком или кефиром.

При наличии пустоцветов можно попробовать прищипнуть главную плеть после 6-7 листа. Затем огурцы 2 недели поливают только тогда, когда они слегка вянут. После этого появляются боковые побеги с завязями.