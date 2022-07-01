Мизинцев: Украина готовит провокацию в Одессе против России

Генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о подготовке киевским режимом очередной провокации направленной против России.

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил о том, что власти Украины готовят провокацию в Одессе для обвинения РФ в военном преступлении.

Мизинцев сообщил, что данная провокация будет происходить посредством уничтожения объектов инфраструктуры запрещённым оружием, что приведёт к убийствам мирного населения, в том числе детей.

Согласно информации источника Мизинцева провокация будет происходить в период с 26 по 28 июля. Также ожидается, что в Украину прибудут зарубежные журналисты и представители ЮНИСЕФ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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