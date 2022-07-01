Мизинцев: Украина готовит провокацию в Одессе против России
Генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о подготовке киевским режимом очередной провокации направленной против России.
Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил о том, что власти Украины готовят провокацию в Одессе для обвинения РФ в военном преступлении.
Мизинцев сообщил, что данная провокация будет происходить посредством уничтожения объектов инфраструктуры запрещённым оружием, что приведёт к убийствам мирного населения, в том числе детей.
Согласно информации источника Мизинцева провокация будет происходить в период с 26 по 28 июля. Также ожидается, что в Украину прибудут зарубежные журналисты и представители ЮНИСЕФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
В ДНР вступил в силу новый УПК с описанием процедуры расстрела
Дачники рассказали, какие подкормки для капусты стоит выбрать в июле
Остров Змеиный находится под контролем российских войск — депутат Черняк
Фермеры рассказали, чем опасно мульчирование без триходермы
Глава МИД Болгарии ждет от руководства страны решения об отмене высылки 70 дипломатов РФ