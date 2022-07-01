Фермеры рассказали, чем опасно мульчирование без триходермы

Мульчирование – это укрытие грунта на грядках органическими материалами, например, опилками или соломой. Оно позволяет сократить прополку и реже проводить полив.

Но при мульчировании могут возникать некоторые проблемы. Например, в мульче любят жить улитки и слизни. Иногда на ней появляется белый налет.

Во втором случае причина заключается в грибках. Если грядки мульчируют древесиной, под ней разрастается триходерма. Это безопасный для здоровья гриб, который способствует лучшему росту культур.

Мульчу можно специально обогащать триходермой, причем это относится и к траве или соломе.

Без триходермы возможно развитие других грибов, которые могут спровоцировать белую гниль, кладоспориоз или аллергию у человека. Триходерма позволяет подавить рост нежелательных микроорганизмов.

Мульча может использоваться для защиты тепличных растений от резких перепадов температур.

Мульчирование навозом дает прекрасное питание и является одновременно способом удобрения почвы.

Полив после мульчирования лучше организовать капельным способом, проложив ленту по слою органики.