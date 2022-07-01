Агрономы рассказали, что будет, если поливать огород теплой водой

Вода необходима всем растения, а огородные культуры просто не могут дать хороший урожай без правильного полива.

Считается, что поливать огород нужно теплой водой, но есть некоторые нюансы.

Все важнейшие питательные вещества попадают в разные части растений через корневую систему, которая впитывает их с водой. Для получения урожая требуется углекислый газ.

Но подкормок с углекислым газом не существует, поэтому приходится рассчитывать на работу почвенных микроорганизмов. Они выделяют углекислый газ при дыхании. Чем больше в земле таких микроорганизмов, тем больше будет газа.

Полив холодной водой отрицательно воздействует на микроорганизмы в почве. Это приводит к формированию плодов неправильной формы, а иногда и к гибели растений.

Но прохладный полив повышает урожайность. Все дело в том, что для растворения углекислого газа нужна низкая температура жидкости.

При теплой воде газ растворяется хуже, растения получают его в меньшем количестве, что негативно сказывается и на их развитии, и на урожайности.

Корневая система огородных культур лучше развивается, когда температуры грунта невысокая. И в этом плане тоже оптимален полив прохладной водой.

Но это не означает, что огород нужно поливать ледяной водой. Ее температура должна быть около +15 градусов.