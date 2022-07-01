Огородники объяснили, как определить нехватку питательных веществ по листьям томатов
Недостаток питательных веществ замедляет развитие огородных растений и негативно влияет на их урожайность. Чтобы восполнить дефицит, нужно понять, каких именно веществ не хватает.
Для томатов важны макроэлементы: азот, фосфор и калий. Немаловажную роль играют и микроэлементы. Но последних обычно достаточно в почве.
Азот отвечает за наращивание зеленой массы растения. При его недостатке нижние листья желтеют, верхние бледнеют. Побеги тоже теряют цвет. Рост куста замедляется.
Ярко-зеленый цвет листьев, большое количество пасынков и малое – цветочных кистей говорят о переизбытке азота.
Фосфор нужен для развития корней, формирования соцветий, плодов. При низкой температуре он не усваивается. Дефицит фосфора выражается в появлении фиолетового оттенка у листьев, мелких цветках и плодах с дефектами.
При избытке фосфора нижние листья желтеют и опадают, томаты вянут при малейшей задержке с поливом и дают мало плодов.
От калия зависит вкус помидоров, устойчивость кустов к болезням. Если его слишком мало, листья становятся коричневыми и ломаются, а если много – рост останавливается.
Определив, какого вещества не хватает томата для нормального роста, легко решить проблемы с помощью внесения подходящих подкормок.
Опубликовано: Светлана Репина
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