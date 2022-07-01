Агрономы рассказали, что делать, если листья на огурцах становятся бурыми и высыхают

Изменение цвета листьев на огурцах на бурый, появление на них маленьких черных точек и отсутствие урожая – все это признаки заболевания под названием аскохитоз.

Это заболевание вызывают грибы, которые поражают все наземные части растения. Еще до цветения они могут уничтожить куст, перетянув стебель у корневой шейки.

Черные точки – это и есть проявления грибка. Они появляются после бурых или серовато-желтых пятен. Иногда стебли и листья трескаются, из них выделяется камедь.

Как правило, болезнь проявляется во время плодоношения, быстро распространяется по растению и захватывает его целиком. Плоды и завязи поражаются от плодоножки.

Избежать заболевания помогает правильный севооборот. Огурцы можно сажать на грядки, где до этого 1-2 года росли перцы или томаты. Перед посевом семена тщательно дезинфицируют.

В теплице необходимо вовремя проводить обрезку, вносить подкормки, поддерживать нормальный температурный режим и уровень влажности.

При первых признаках аскохитоза поврежденные растения нужно обработать смесью извести и золы, Триходермином. Лишние листья следует обрезать, смачивая нож в растворе марганцовки.

Больные части растений необходимо удалять и сразу складывать в пакет, чтобы споры не распространялись по поверхности почвы.