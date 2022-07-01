Reuters: Украина просит Турцию арестовать российское судно
Украина обратилась к Турции с просьбой задержать грузовое судно, на котором, по её словам, перевозится украинское зерно.
В пятницу вечером, 1 июля 2022 года, международное агентство Reuters сообщило о том, что правительство Украины обратилось к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно «Жибек Жилы» под российским флагом, которое направляется из Бердянска в Карасу.
Согласно информации эксклюзивно предоставленной украинским чиновником Reuters, представители Украины обвиняют Россию в воровстве зерна, поэтому просят Турцию провести экспертизу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
В ДНР вступил в силу новый УПК с описанием процедуры расстрела
Reuters: Украина просит Турцию арестовать российское судно
Остров Змеиный находится под контролем российских войск — депутат Черняк
Дачники рассказали, как правильно делать прививку черешни
Глава МИД Болгарии ждет от руководства страны решения об отмене высылки 70 дипломатов РФ