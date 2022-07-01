Садоводы рассказали, какое растение избавит участок от комаров и мошек

Испокон веков человечество борется с проклятыми кровососами всеми доступными способами. Сегодня дачники, помимо накомарников и дыма костров, могут воспользоваться современными изобретениями и препаратами.

Базилик:

Особенно люблю его за то, что полезен и иным способом — ведь это аппетитная пряность средиземноморской кухни! Базилик неприхотлив, нетребователен к почве и уходу, поэтому его я высеваю в огороде «клочками».

Таким образом, можно спокойно ухаживать за овощными и ягодными культурами.

Черная бузина:

Помимо комаров с мошками, также отгоняет мух. Рекомендую высаживать этот кустарник недалеко от построек и навесов, где летом вялятся и сушатся на воздухе плоды.

Также можно разместить эту бузину поближе к зоне барбекю — мухи не тронут угощение.

Полынь:

Сегодня она существует и во множестве декоративных сортов, так что не будет на участке смотреться сорняком.

Кроме того, полынь можно всегда использовать для приготовления настоев для защиты культурных посадок от вредителей.

Лаванда:

Говоря, во Франции в Провансе ее принято высаживать под окнами домов. В этом есть смысл — эфирные масла лаванды не только прогоняют дурных насекомых, но и положительно влияют на эмоции человека, снимают стресс и улучшают сон.

Котовник лимонный:

Замечательное растение, которое начисто избавляет от комаров. Вот только высаживая его, нужно учесть, что название у него «говорящее».

В том смысле, что если на участке обитают вместе с хозяевами кошки, то они будут делать набеги на котовник лимонный и очень громко мяукать, станут более активными и игривыми. Поэтому этот вариант, возможно, подойдет не всем.

Бархатцы:

Замечательные цветы, украшающие сад россыпью солнечного янтаря даже после того, как мошки с комарами исчезнут в конце сезона. Бархатцы можно высевать и в огороде. И в цветнике.

Близ фруктовых деревьев. Потому что они отпугивают еще и насекомых-вредителей, вызывающих снижение урожайности и гибель растений.

В заключение темы хочу добавить, что при посадке всех этих растений важно учитывать Розу ветров — чтобы аромат от них наполнял участок, отпугивая насекомых, а не улетал прочь.