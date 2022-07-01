Reuters: украинский дипломат вызвал гнев израильтян и поляков

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник оскорбил поляков и израильтян своим заявлением о том, что Бандера не был массовым убийцей.

Заявление украинского посла Андрея Мельника в Германии в котором он заявил о том, что Бандера не был массовым убийцей поляков и евреев, вызвало недовольство как со стороны Польши, так и со стороны Израиля. Такое громкое высказывание вызвало шок даже у МИД Украины, который сразу же сообщил общественности, что не разделяют мнение Мельника.

Министр иностранных дел Польши Збигнеу Рау высказал свою благодарность украинскому коллеге Дмитрию Кулебе за то, что он не поддержал искажения Мельником исторических фактов и осквернения памяти убитых Бандерой.