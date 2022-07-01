Дачники рассказали, рядом с чем нельзя сажать смородину

В дикой природе многие растения прекрасно сосуществуют друг с другом, но культурные, приобретя урожайность, крупность и отменные вкусовые качества, ослабли во многом, стали чувствительные.

Вот и смородина — в огороде должна иметь правильных «соседей», иначе хорошего урожая, что с ней ни делай, не видать.

Наученная собственным негативным опытом, я хочу поделиться со всеми поклонниками этой ягоды список того, что не должно расти рядом с ней.

Малина:

Этот кустарник отличается могущественной корневой системой — она занимает большую площадь и активно вытягивает из почвы питательные вещества.

Смородина ей не конкурент — начинает чахнуть и не только перестает плодоносить, но и становится уязвимой для заболеваний.

Облепиха:

Не особенно активно забирает из почвы питательные элементы, но жадно «пьет» воду, в связи с чем смородина, даже при обильном поливе, начинает страдать от недостатка влаги и тогда у нее не только снижается урожайность, но и те ягодки, что вызревают, оказываются почти безвкусными.

Груша:

Корни этого дерева сильны примерно так же, как у смородины, поэтому оба растения будут жить как будто нормально. Но в борьбе, взаимно снижая постепенно жизнеспособность и урожайность.

Единственным исключением являются груши, существующие как привои на яблонях — потому что с яблоками смородина сосуществует нормально.

Крыжовник:

Неблагоприятен для смородины из-за общего вредителя культур — огневки. Насекомое это имеет отвратительный «талант» — стремительно размножается и чаще всего сперва появляется именно на крыжовнике.

Можжевельник:

Теоретически, этот кустарник мог бы отлично соседствовать со смородиной, если бы не его склонность к грибковым заболеваниям, в первую очередь — к ржавчине.

И существует риск, что она распространится на смородину, а это не только лишает ее урожайности, но и снижает зимостойкость культуры.

Также считаю очень важным отметить, что не терпят соседства черная смородина и смородина красная. Дело в том, что хотя уход за культурами примерно одинаков, красная нуждается в изобилии солнечного света, а черной — больше по вкусу тень.

Так что совместная посадка неизбежно будет вредить одной или другой. Нежелательно размещать рядом смородину черную и белую, так как первая на протяжении всего вегетационного периода выделяет огромное количество фитонцидов, способных, снижающих урожайность белой — часть завязей осыпается.