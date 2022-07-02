Дачники рассказали, почему стоит посадить рябину около дома

Живете в сельской местности или в городском частном домовладении? Как женщина умудренная опытом, рекомендую первым делом посадить рябину.

Хоть многие считают это глупостью, ствол и крона защищают женщин от негативной энергии. «Слабый пол» к ней наиболее восприимчив – давно доказано.

По этому дереву определяется прогноз погоды. Большое число ягод – весть о продолжительной и холодной зиме. Много упавших гроздей – предупреждение о дождливом лете и обильном урожае. Не раз проверяла – все всегда сходится.

Корневая система растения не агрессивна. Не будет разрушать фундамент строений.

Алкогольная настойка из ягод искомого дерева считается самой полезной в мире (если, разумеется, ей не злоупотреблять). О том, что получает в себя напиток, читайте далее…

Рябиновое варенье не будет приторным. Оно обладает пикантной горчинкой, а также изумительной кислинкой, нейтрализуя всем знакомое ощущение засахаренности.

Это диетическое лакомство – в 100 граммах продукта всего 50 к/калорий. Мало того, витамина С присутствует столько же, сколько и в моркови. Витамина А тоже достаточно.

Данное обстоятельство делает ягоды популярными и области косметологии. Их начинка используется как маска для лица. И тут надо сказать про еще один важный микроэлемент – Е.

Вместе с перечисленными он поспособствует омоложению кожи. В ягодную массу желательно добавить натертый грецкий орех, кашицу из подорожника и сок зверобоя.

Сушеные ягоды – такой же кладезь здоровья. Сушите их в открытом духовом шкафу (температура должна быть не выше 75 плюсовых градусов, иначе пропадут полезные свойства).

Применяется масса для изготовления суперчая – профилактического средства.

А насыщенный отвар помог мне (даме уже не совсем молодой) при атеросклерозе и головных болях (страдаю гипертонией). Впрочем, моих знакомых он избавил также от ревматизма, запоров, улучшил ситуацию с иными выводящими путями.

Поспособствовал выходу камней из почек, а также улучшил самочувствие женщины с раком желудка.

Конечно, можно услышать о противопоказаниях. Они связаны лишь с теми, у кого повышенная кислотность желудка или язвы внутренних органов. Для большинства же людей рябина – настоящий друг.