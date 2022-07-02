Акула убила туристку из Австрии на египетском курорте Хургада
Накануне нападение акулы в Египте стало причиной гибели туристки, прилетевшей из Австрии.
1 июля женщина была убита нападением акулы в египетском курорте Хургада. Российские журналисты поспешили выяснить, не являлась ли погибшая россиянкой.
"Туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахл-Хашиш, акула откусила ей руку и ногу. Женщина не является гражданкой России", — ответили в российским дипломатическом ведомстве в Египте.
По данным репортёров, в районе места гибели гражданки Австрии экстренно ввели трёхдневный запрет на купание для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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