Акула убила туристку из Австрии на египетском курорте Хургада

Накануне нападение акулы в Египте стало причиной гибели туристки, прилетевшей из Австрии.

1 июля женщина была убита нападением акулы в египетском курорте Хургада. Российские журналисты поспешили выяснить, не являлась ли погибшая россиянкой.

"Туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахл-Хашиш, акула откусила ей руку и ногу. Женщина не является гражданкой России", — ответили в российским дипломатическом ведомстве в Египте.

По данным репортёров, в районе места гибели гражданки Австрии экстренно ввели трёхдневный запрет на купание для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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