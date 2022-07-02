Россия прекратила участие в соглашениях с Советом Европы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал закон о прекращении действия соглашений с Советом Европы в России.
2 июля стало известно, что глава российского правительства Михаил Мишустин ратифицировал указ, постановляющий выход России из частичных соглашений с Советом Европы, откуда страна вышла ранее.
Решением Мишустина России прекращает сотрудничество с Европой в области противодействия наркотикам, последствиям стихийных бедствий, поддержании демократии в мире и прочих.
В указе Михаила Мишустина отмечается, что до подписания его персонального указа он был согласован со всеми профильными ответвлениями власти в России на уровне министерств.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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