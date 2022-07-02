Рогозин: Россия готова запустить все свои ракеты «Протон»

Глава госкомпании "Роскосмос" Михаил Мишустин сообщает, что российское правительство намеревается запустить все отечественные ракеты "Протон".

Дмитрий Рогозин сообщает, что отечественные ракеты-носители "Протон-М" будут неизбежно запущены в космос даже после 2024 года в случае успешных переговоров с западными партнёрами.

"Мы "Протоны" планируем интенсивно эксплуатировать до тех пор, пока они не закончатся. Ничего в музей, на склад мы не собираемся сдавать", - рассказал Рогозин.

Примечательно, что ещё 14 января стало известно, что серийное производство тяжёлых ракет "Протон-М" полностью прекратится уже в этом году.