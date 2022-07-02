В Хургаде белая акула напала на туристку из Австрии, жертва скончалась

Белая акула впервые за много лет совершила нападение на человека в акватории египетского курорта Хургада.

Как сообщают источники, женщина австрийка, плавала в заливе вместе с другими отдыхающими, как вдруг внезапно на нее напала акула.

Хищница откусила жертве руку и ногу, но туристку удалось вытащить из воды и доставить в клинику. Врачи не смогли ее спасти.

У побережья этого курорта появление белых акул большая редкость, сообщают египетские СМИ. По-видимому, из-за аномальной жары акулы стали более агрессивными.

На другом египетском курорте - Шарм-эш-Шейхе нападения на людей происходили чаще. В 2020 году там было отмечено пять таких случаев.

В тот сезон от нападения хищниц погибла гражданка Германии, пострадали четверо  туристов: три россиянина и житель Украины.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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