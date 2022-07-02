Полянский: иск Украины против России в суде ООН не заслуживает внимания

Заместитель представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал слова главы МИД Украины Кулебы о том, что Киев подал иск в суд ООН на Россиию.

2 июля первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский появился в эфире популярной передачи "Соловьев Live", где прокомментировал слава главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев подал в суд ООН на Москву, обвинив её в геноциде украинцев путём спецоперации.

По мнению Полянского, подобные заявления официальных представителей украинского правительства не заслуживают внимания, поскольку они делаются для широкой общественности.

Также Дмитрий Полянский выразил уверенность, что решение Украины подать иск против РФ в суд ООН сделает отношения между странами лишь запутаннее и не решит существующих проблем.