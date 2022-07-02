Илон Маск рассказал о личной встрече с Папой Римским Франциском

Бизнесмен Маск утверждает, что недавно лично встретился с главой католической церкви Папой Римским Франциском.

Утром 2 июля знаменитый американский предприниматель Илон Маск опубликовал новое сообщение на своей странице в Twitter, где заявил, что встретился с Папой Римским.

"Для меня было большой честью встретиться накануне с Папой Римским Франциском", — поделился своими эмоциями от встречи со святителем Маск.

Примечательно, что данный твит Илона Маска является первым за две недели невзирая на тот факт, что изобретатель намерен выкупить соцсеть Twitter.