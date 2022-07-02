В США вновь массовые протесты после гибели афроамериканца от пуль полиции в штате Огайо

Молодой афроамериканец погиб в результате смертельного ранения, в столкновении с полицией города Акрон, штата Огайо, его гибель вызвал массовые протесты в пятницу.

Джейланд Уокер, 25 лет, был убит, когда пытался скрыться от полиции после нарушения скоростного режима и полицейской погони.

В заявлении городской полиции говорится, что водитель стрелял в полицейских во время погони. «Действия подозреваемого привели к тому, что офицеры почувствовали в их адрес смертельную угрозу, они выстрелили из своего оружия, убив подозреваемого, который пытался сбежать», - заявили правоохранители.

Полиция сообщила, что в машине, брошенной молодым водителем, было обнаружено оружие.

Сотрудники полиции, причастные к его смерти, отстранены в административном порядке до завершения судебного расследования.

По данным полиции, также начато внутреннее расследование, которое в ближайшие дни должно обнародовать записи камер видеорегистраторов, которые были у сотрудников полиции. Полиция не сообщила подробности стрельбы, но, по данным местных СМИ, всего восемь полицейских выпустили в Джейленда Уокера более 90 пуль.

«Они попали в него 60 раз», — говорится в сообщении организации Black Lives Matter в Twitter.

В четверг семья Джейленда Уокера потребовала от властей объяснений, попросив на пресс-конференции, чтобы проходящие демонстрации оставались мирными. Протестующие со среды собирались возле мэрии и полицейского участка в Акроне.

«Он не был монстром, он не был преступником», — заявил журналистам адвокат семьи Бобби Дичелло.

«Джейланд был приятным молодым человеком, он никогда не доставлял неприятностей», — сказала его тетя Лахуана Уокер-Докинз.

В четверг мэрия решила отменить ежегодный фестиваль, запланированный на длинные выходные в честь Дня независимости США, 4 июля, полагая, что сейчас «не время для празднеств».