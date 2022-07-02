WP: Байден не выполняет предвыборные обещания по нефтедобыче и климату

Газета The Washington Post обвинила Джо Байдена в расхождении между его предвыборными обещаниями и действиями на посту президента США.

Утром субботы американское новостное издание The Washington Post сообщило, что Джо Байден нарушил свои предвыборные обещания по климату и нефтедобыче, поручив возобновить добычу природных ископаемых в Мексиканском заливе и заливе Кука.

По данным журналистов WP, изначально Байден обещал сократить выброс вредных веществ в США до уровня 2005 года к третьему десятилетью второго тысячелетия, однако его новое решение не позволит это сделать.

Вместе с тем ранее телеканал Fox News раскритиковал Джо Байдена за изначальное решение сократить добычу нефти в США, что поставило страну в условиях энергетического кризиса перед лицом антироссийских санкций.