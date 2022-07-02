WP: Байден не выполняет предвыборные обещания по нефтедобыче и климату
Газета The Washington Post обвинила Джо Байдена в расхождении между его предвыборными обещаниями и действиями на посту президента США.
Утром субботы американское новостное издание The Washington Post сообщило, что Джо Байден нарушил свои предвыборные обещания по климату и нефтедобыче, поручив возобновить добычу природных ископаемых в Мексиканском заливе и заливе Кука.
По данным журналистов WP, изначально Байден обещал сократить выброс вредных веществ в США до уровня 2005 года к третьему десятилетью второго тысячелетия, однако его новое решение не позволит это сделать.
Вместе с тем ранее телеканал Fox News раскритиковал Джо Байдена за изначальное решение сократить добычу нефти в США, что поставило страну в условиях энергетического кризиса перед лицом антироссийских санкций.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
CNN: МИД Финляндии допустил выход боевых действий за пределы Украины
Арестович: армия Украины нанесёт удар по Крымскому мосту в нужный момент
Киссинджер: Россия и Украина могут завершить конфликт лишь тремя путями
Пушков: Запад проглотил ересь про Бандеру от посла Украины в Германии
Остров Змеиный находится под контролем российских войск — депутат Черняк