Итальянская газета Politico сообщает, что главы крупных западных держав опасаются уставания их граждан от темы Украины.

Утром 2 июля новостное агентство Politico опубликовало новую колонку, в которой сообщило, что главы крупнейший западных стран боятся, что их народы устанут от поддержки Украины и начнут выражать своё недовольство.

В пример публицисты Politico привели высказывание премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, которая сообщила, что население её страны устало от темы боевых действий на Украине.

Каллас выразила уверенность, что Киев всё же следует продолжать поддерживать, однако признала, что это ведёт к кризису и инфляции на Западе.