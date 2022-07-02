Спецназ ВС России использует в антидиверсионных операциях на Украине бесшумный гранатомет «Галл»
Украинские ДРГ попадают под минометный обстрел в радиусе до 1200 метров, а контрдиверсионные подразделения остаются незамеченными, благодаря изделию 2Б25 «Галл».
Благодаря такому вооружению СПН ВС России остаются незамеченными в контрдиверсионных операциях и способны эффективно поражать живую силу противника.
Выстрел из «Галла» благодаря бесшумной мине осколочного действия можно сравнить с хлопком от выстрела из АК с глушителем.
У 2Б25 снижены демаскирующие признаки выстрела: звук, вспышка и дымный след.
«Галл» был разработан 11 лет назад в Нижнем Новгороде в ЦНИИ «Буревестник» и скоро начал производится серийно.
За минуту изделие 2Б25 способно выпустить 15 мин калибра 82 мм, поразить цели на расстоянии от 100 до 1200 м.
Опубликовано: Тарас Медведев
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