Выживший после крушения самолёта Ан-2 в Якутии неделю выживал в Тайге

Единственный выживший член экипажа разбившегося в Якутии самолёта Ан-2 неделю выживал в тайге без посторонней помощи.

Сотрудники МЧС России разыскали самолёт Ан-2, потерпевший крушение в Якутии. Среди обломков воздушного судна обнаружены два обгоревших трупа, а третий член экипажа сумел выжить один в тайге.

Выжившего зовут Павел Кривошапкин. Он рассказал, что Ан-2 попал в сильный туман и разбился о гору, после чего Павел вылез из кабины пилота и вышел к озеру, где по счастливой случайности нашёл охотничий домик с запасами еды.

Позднее Кривошапкин бродил с ярким спасательным жилетом, намотанным на палку, чем осознанно смог привлечь внимание искавших его спасателей.