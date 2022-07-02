ФРГ оставила «Газпром» без танкеров для проекта «Сахалин-2»

Правительство ФРГ решило контролировать танкеры, которые были заняты на проекте «Газпрома» по перевозке СПГ «Сахалин-2».

Танкеры смогли доставить первые заказы СПГ в Азию в июне, а затем после национализации Gazprom Germania они якобы стали собственностью немецких властей.

«Чартеры танкеров Amur River, Ob River и Clean Energy находятся под контролем немецкого правительства на неопределенное время с 4 апреля, когда Gazprom Germania и все ее подразделения, включая Gazprom Marketing and Trading (GMT Singapore), были взяты под контроль немецким правительством», — сообщает судовладелец Dynagas в отчете о результатах первого квартала этого года.

Отмечается, что два танкера находились при этом в субфрахте у «Сахалин Энерджи», которая отвечает за проект «Сахалин-2».

По оценке экспертов правительство ФРГ может использовать в сложившейся ситуации все четыре танкера для доставки СПГ в порты Германии.

Напомним, что с 10 июля «Газпром» закрывает две нити газопроводов идущих в ЕС на плановый ремонт и прокачка газа, которая сейчас из-за проблем с сервисным обслуживанием составляет 40% от стандартных мощностей, вовсе прекратится.

Тем не менее, власти Германии рапортуют о заполнении газохранилищ в соответствие с планом на лето на более чем 60%. К ноябрю правительство Германии требует наполненности хранилищ на 90%, чтобы к февралю иметь запас в 40% для производственных нужд.