ФРГ оставила «Газпром» без танкеров для проекта «Сахалин-2»
Правительство ФРГ решило контролировать танкеры, которые были заняты на проекте «Газпрома» по перевозке СПГ «Сахалин-2».
Танкеры смогли доставить первые заказы СПГ в Азию в июне, а затем после национализации Gazprom Germania они якобы стали собственностью немецких властей.
«Чартеры танкеров Amur River, Ob River и Clean Energy находятся под контролем немецкого правительства на неопределенное время с 4 апреля, когда Gazprom Germania и все ее подразделения, включая Gazprom Marketing and Trading (GMT Singapore), были взяты под контроль немецким правительством», — сообщает судовладелец Dynagas в отчете о результатах первого квартала этого года.
Отмечается, что два танкера находились при этом в субфрахте у «Сахалин Энерджи», которая отвечает за проект «Сахалин-2».
По оценке экспертов правительство ФРГ может использовать в сложившейся ситуации все четыре танкера для доставки СПГ в порты Германии.
Напомним, что с 10 июля «Газпром» закрывает две нити газопроводов идущих в ЕС на плановый ремонт и прокачка газа, которая сейчас из-за проблем с сервисным обслуживанием составляет 40% от стандартных мощностей, вовсе прекратится.
Тем не менее, власти Германии рапортуют о заполнении газохранилищ в соответствие с планом на лето на более чем 60%. К ноябрю правительство Германии требует наполненности хранилищ на 90%, чтобы к февралю иметь запас в 40% для производственных нужд.
Опубликовано: Тарас Медведев
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