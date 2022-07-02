Случаи оспы обезьян за две недели выросли в Европе в три раза, ВОЗ бьет тревогу

В настоящее время в Европе зарегистрировано более 4500 лабораторно подтвержденных случаев.

В пятницу, 1 июля, Всемирная организация здравоохранения призвала к «срочным действиям» против оспы обезьян в Европе в связи с утроением случаев заболевания, наблюдаемых в течение двух недель на Европейском континенте.

В своем заявлении региональный директор организации здравоохранения призвал европейские страны «в ближайшие недели и месяцы активизировать свои усилия, чтобы предотвратить распространение обезьяньей оспы на большей географической территории».

В Европе в настоящее время зарегистрировано более 4500 лабораторно подтвержденных случаев заболевания или 90% случаев, зарегистрированных во всем мире с середины мая.

«Необходимы срочные и скоординированные действия, если мы хотим изменить курс в борьбе с распространением болезни», — заявил директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге.

В эпицентре этой новой инфекции в Европе сейчас находится 31 страна или территория, в которых зарегистрированы случаи обезьяньей оспы.

Эксперты ВОЗ в субботу сочли вспышку заболеваемости угрозой для здоровья, эволюция которой вызывала большое беспокойство, но на данный момент она пока не достигла стадии глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

«Несмотря на это решение, быстрое развитие заболевания и неотложный характер этого события означают, что комитет (экспертов) вскоре пересмотрит свою позицию », — указывает ЕРБ ВОЗ.