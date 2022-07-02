Швеция заявила о «неприятном сюрпризе» от турецкого лидера Эрдогана

Сделанное накануне заявление Эрдогана о том, что парламент Турции не ратифицирует вступление Швеции в НАТО пока не будут выполнены условия сделки, вызвало раздражение в Швеции.

Напомним, президент Турции Эрдоган, заявил, что пока Швеция и Финляндия не выполнят условия соглашения в Монреале, парламент Турции не пропустит резолюцию об их вступлении в НАТО.

При этом Эрдоган озвучил условия сделки. Обе североевропейские страны обязаны выдать Турции 73 члена Рабочей партии Курдистана (РПК).

«Заявление президента Эрдогана действительно стало неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и 29 стран-членов НАТО», — считает журналист шведской SVT Хенрик Сильвер.

Это заявление, по словам Сильвера, «удивило весь пресс-корпус» саммита в Испании. Оно показало, кто является главным в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО.