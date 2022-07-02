Швеция заявила о «неприятном сюрпризе» от турецкого лидера Эрдогана
Сделанное накануне заявление Эрдогана о том, что парламент Турции не ратифицирует вступление Швеции в НАТО пока не будут выполнены условия сделки, вызвало раздражение в Швеции.
Напомним, президент Турции Эрдоган, заявил, что пока Швеция и Финляндия не выполнят условия соглашения в Монреале, парламент Турции не пропустит резолюцию об их вступлении в НАТО.
При этом Эрдоган озвучил условия сделки. Обе североевропейские страны обязаны выдать Турции 73 члена Рабочей партии Курдистана (РПК).
«Заявление президента Эрдогана действительно стало неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и 29 стран-членов НАТО», — считает журналист шведской SVT Хенрик Сильвер.
Это заявление, по словам Сильвера, «удивило весь пресс-корпус» саммита в Испании. Оно показало, кто является главным в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Опубликовано: Тарас Медведев
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