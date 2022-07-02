Der Spiegel: Литва разгневана требованием ЕС разрешить транзит грузов в Калининград
Литовское правительство крайне недовольно позицией Евросоюза касательно транзита российских грузов в Калининград через Литву.
Немецкий журнал Der Spiegel в субботу, 2 июля 2022 года, сообщил, что литовские власти не разделяют решение ЕС разрешить перевозку Россией своих грузов в Калининградскую область через территорию Литвы.
Согласно информации Der Spiegel, Литва считает, что Евросоюз теряет уважение в глазах населения западного мира, так как с позором признал поражение антироссийских санкций, которые сами же и ввёл против Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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