Der Spiegel: Литва разгневана требованием ЕС разрешить транзит грузов в Калининград

Литовское правительство крайне недовольно позицией Евросоюза касательно транзита российских грузов в Калининград через Литву.

Немецкий журнал Der Spiegel в субботу, 2 июля 2022 года, сообщил, что литовские власти не разделяют решение ЕС разрешить перевозку Россией своих грузов в Калининградскую область через территорию Литвы.

Согласно информации Der Spiegel, Литва считает, что Евросоюз теряет уважение в глазах населения западного мира, так как с позором признал поражение антироссийских санкций, которые сами же и ввёл против Российской Федерации.