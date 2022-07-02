В Хургаде в результате нападения акулы скончалась туристка из Австрии
На египетском курорте Хургады акула напала в море на туристку из Австрии, девушка скончалась.
В пятницу, 1 июля 2022 года, в районе Сахл-Хашиш Хургады трагически погибла путешественница из Австрии в результате нападения акулы. Несмотря на то, что акулы обычно не нападают первыми, хищная рыба откусила женщине руку и ногу. Австрийку экстренно госпитализировали, однако травмы полученные при нападении оказались несовместимыми с жизнью.
Власти Египта на данный момент не сделали официальное заявление касательно произошедшего, но в местные СМИ попала информация о том, что купание в акватории моря возле места гибели туристки запрщено на три дня для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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