Reuters: Сирия обвинила Израиль в «воздушной агрессии»
Минобороны Сирии заявил, что в результате израильского ракетного обстрела Сирии ранены два мирных жителя Тартуса.
Правительство Сирии в субботу, 2 июня 2022 года, выдвинуло обвинения против Израиля, который по их мнению совершил акт «воздушной агрессии» посредством запуска несколько ракет в направлении портового города Тартуса.
Согласно заявлению Министерства обороны Сирии, в результате ракетного обстрела Израилем сирийского Тартуса пострадали два мирных жителя, помимо этого уцелевшему населению был причинён материальный ущерб.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Какой уход нужен картофелю в начале лета для получения обильного, экологически чистого урожая
Картофель уже посажен, выпустил первые стебли, они активно набирают силу. Теперь его надо защитить от сорняков, болезней и паразитов. Как заботиться о будущем урожае в июне, расскажут эксперты.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Акула убила туристку из Австрии на египетском курорте Хургада
В Хургаде в результате нападения акулы скончалась туристка из Австрии
Киссинджер: Россия и Украина могут завершить конфликт лишь тремя путями
Канада направит Украине 39 бронемашин ACSV и камеры для «Байрактаров»
Остров Змеиный находится под контролем российских войск — депутат Черняк