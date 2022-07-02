Reuters: Сирия обвинила Израиль в «воздушной агрессии»

Минобороны Сирии заявил, что в результате израильского ракетного обстрела Сирии ранены два мирных жителя Тартуса.

Правительство Сирии в субботу, 2 июня 2022 года, выдвинуло обвинения против Израиля, который по их мнению совершил акт «воздушной агрессии» посредством запуска несколько ракет в направлении портового города Тартуса.

Согласно заявлению Министерства обороны Сирии, в результате ракетного обстрела Израилем сирийского Тартуса пострадали два мирных жителя, помимо этого уцелевшему населению был причинён материальный ущерб.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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