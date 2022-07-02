Какой уход нужен картофелю в начале лета для получения обильного, экологически чистого урожая

Картофель уже посажен, выпустил первые стебли, они активно набирают силу. Теперь его надо защитить от сорняков, болезней и паразитов. Как заботиться о будущем урожае в июне, расскажут эксперты.

Картофель уже посажен, выпустил первые стебли, они активно набирают силу. Теперь его надо защитить от сорняков, болезней и паразитов.

Как заботиться о будущем урожае в июне, расскажут эксперты.

Война с сорняками

На маленьком участке, где под посев картошки выделено до трех соток, можно справиться с сорняками привычными безобидными способами. Тогда и урожай будет богатый и экологически чистый.

Первый способ - пройтись граблями вдоль грядки с обеих сторон. Почва будет рыхлая, корни получат кислород, а сорняки погибнут.

Делать это надо в сухую, но ветреную погоду. Корневая система сорной травы повреждается и она сохнет и погибает.

Второй способ - мульчирование. Надо укрыть площадь вокруг посадок и междурядья соломой. Под ней сорняки расти не смогут, почва будет долго увлажненной и защищенной от фитофторы.

Также солома не допустит, чтобы клубни не позеленели. Особенно это касается ранних сортов, они вызревают уже к концу июля.

Клубни, лежащие у поверхности земли, сильно освещены ярким летним солнцем и от этого зеленеют. Под соломой этого не случится.

Как правильно окучивать

Сделать это надо в определенный срок, не позднее последней декады июня. После этого срока появляются столоны, которые при окучивании повреждаются.

Результатом может быть низкая урожайность картофеля. Оптимальный вариант: окучивание в начале июня с последующим мульчированием соломой.

Долой фитофтору

Именно в начале лета действие фитофторы наиболее губительно для будущего урожая и может снизить его в половину.

Без специальных препаратов не обойтись ("Пеннкоцеб"). Нужно обрабатывать картошку несколько раз.

Ботва, сохраненная здоровой в начальной фазе вегетации, будет такой же и до момента сбора урожая. А это значит что и урожай вырастет хороший.

И снова колорадский жук

Извечный враг картошки. Победить его на небольшой площади можно вручную - собирая жуков руками с каждого кустика. Это трудоемкий способ, но очень действенный.

Если отдать на сбор жуков хотя бы неделю, уже будет ощутимый результат с минимальным уроном для урожая. А главное, картошка вырастет чистой, без всякой химии.