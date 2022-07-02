ВОЗ: имеется высокая вероятность проникновения вируса оспы обезьян в РФ
Представитель ВОЗ в РФ оценила шансы на появление первых случаев заражения в России вирусом оспы обезьян.
Официальный представитель Всемирной Организации Здравоохранения в РФ Мелита Вуйтинович в своём пресс-релизе заявила о том, что существует достаточно высокой риск распространения вируса оспы обезьян на территорию Российской Федерацию. По мнению Вутинович это связано с выявлением новых случаев заражения оспой обезьян в соседних в РФ странами.
Также Мелита Вуйтинович обратила внимание на то, что способы передачи заболевания до сих пор точно не известны, поэтому необходимо соблюдать все меры защиты для предотвращения появления новой пандемии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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