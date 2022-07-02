В Ливии протестующие сожгли здание парламента
Митингующие, требующие отставки правительства, устроили штурм штаб-квартиры Палаты представителей Ливии.
Libya News Agency сообщило о том, что в городе Тобрук недовольные жители устроили демонстрацию с требованием отставки ливийского правительства из-за опасения ухудшения условий жизни.
Местные СМИ сообщают, что митинг перерос в штурм здания штаб-квартиры Палаты представителей Ливии. После захвата здания недовольные политикой органов управления начали сжигать все хранящиеся в ливийском Парламенте документы, что привело к возникновению пожара.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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