В Ливии протестующие сожгли здание парламента

Митингующие, требующие отставки правительства, устроили штурм штаб-квартиры Палаты представителей Ливии.

Libya News Agency сообщило о том, что в городе Тобрук недовольные жители устроили демонстрацию с требованием отставки ливийского правительства из-за опасения ухудшения условий жизни.

Местные СМИ сообщают, что митинг перерос в штурм здания штаб-квартиры Палаты представителей Ливии. После захвата здания недовольные политикой органов управления начали сжигать все хранящиеся в ливийском Парламенте документы, что привело к возникновению пожара.