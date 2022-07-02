Полину Гагарину заметили вместе с бывшим мужем-тираном

С фотографом Дмитрием Исхаковым певица разошлась два года назад и сразу уволила его из своей компании.

Как напоминает "Экспресс Газета", в декабре 2020 года известная российская певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков официально развелись. Этот (второй по счету) брак вокалистки продлился шесть лет, у них родилась дочь Мия.

Примечательно, что пара разъехалась еще за год жо расторжения брака. И Полины сразу уволила его из собственной компании.

Бывшие супруги подробностей о своем расставании не раскрывали, однако их друзья рассказали, что после свадьбы Дмитрий превратился в тирана: стал контролировать каждый шаг Полины.

Дмитрий оказался чистоплюем и домостроевцем, изводил любимую упреками и нравоучениями. Наверняка счастью мешала и разница в доходах - у фотографа они в сотни раз меньше, чем у поп-звезды.

Буквально через год после развода Дмитрий подал на Полину в суд, требуя регламента его встреч с ребенком. Адвокаты сумели договориться о нюансах общения с дочерью, однако о примирении речь не шла.

А 1 июля они вместе пришли на мероприятие в Shore House. Во время выступления Полины на сцене Дмитрий присматривал за их дочерью. Поклонники решили, что пара смогла преодолеть обиды и остаться друзьями, и высказали обоим слова поддержки.