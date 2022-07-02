Вячеслав Володин раскритиковал колониальный реваншизм Великобритании и заявил, что для Лондона солнце империи закатилось навсегда.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале объяснил почему старое русское выражение «англичанка гадит» не потеряло свою актуальность до сих пор.

По мнению Володина, Соединённое Королевство Великобритании со времен Британской империи никак не может избавиться от дурной привычки жить за счёт других стран. Именно из-за этого Вестминстер до сих пор не прекращает вести свои антироссийские интриги и убеждает Европу воевать против России до последнего украинца.