Politico: лидеры западных стран боятся усталости населения от событий на Украине
Западные лидеры опасаются, что население из-за усталости от Украины заметит проблемы внутри собственных стран.
Американская газета Politico сообщает, что правящая элита стран Запада всерьёз озадачена тем, что тема Украины окончательно наскучит населению западного мира, в результате чего они переключат своё внимание на настоящие проблемы внутри собственного государства.
Издательство признаёт, что по их мнению страны Североатлантического альянса продемонстрировали настоящее единство в ходе саммита НАТО, но ставит под вопрос продолжительность такой поразительной сплочённости.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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