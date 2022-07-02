Западные лидеры опасаются, что население из-за усталости от Украины заметит проблемы внутри собственных стран.

Американская газета Politico сообщает, что правящая элита стран Запада всерьёз озадачена тем, что тема Украины окончательно наскучит населению западного мира, в результате чего они переключат своё внимание на настоящие проблемы внутри собственного государства.

Издательство признаёт, что по их мнению страны Североатлантического альянса продемонстрировали настоящее единство в ходе саммита НАТО, но ставит под вопрос продолжительность такой поразительной сплочённости.