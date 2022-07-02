Politico: лидеры западных стран боятся усталости населения от событий на Украине

Западные лидеры опасаются, что население из-за усталости от Украины заметит проблемы внутри собственных стран.

Американская газета Politico сообщает, что правящая элита стран Запада всерьёз озадачена тем, что тема Украины окончательно наскучит населению западного мира, в результате чего они переключат своё внимание на настоящие проблемы внутри собственного государства.

Издательство признаёт, что по их мнению страны Североатлантического альянса продемонстрировали настоящее единство в ходе саммита НАТО, но ставит под вопрос продолжительность такой поразительной сплочённости.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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