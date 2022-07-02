Россия окончательно прекратила участие в соглашениях Совета Европы

Россия окончательно прекратила участие в соглашениях, которые она ранее подписала в рамках Совета Европы, сообщает Reuters.

Москва ранее в марте объявила, что соглашения будут разорваны. В том же месяцеКомитет делегатов Совета Европы принял резолюцию об исключении России из этой организации.

Россия не будет сотрудничать со странами Запада в проектах по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Российские власти отвергли договоренности о построении законности, а также о взаимопомощи в случае стихийных бедствий. Правительство в Кремле также расторгло соглашения о сотрудничестве в следующих сферах: кинематография, спорт, культура, история и аудиовизуальные проекты. Ранее Москва решила не выполнять решения Европейского суда по правам человека.

25 февраля, на следующий день после начала российской спецоперации в Украине, Комитет министров Совета Европы принял решение приостановить членство Российской Федерации в Комитете министров и Парламентской ассамблее. Об этом попросили Украина и Польша. 42 из 47 стран поддержали приостановку. Армения, Сербия и сама Россия проголосовали против, Турция воздержалась, Азербайджан отсутствовал.

В середине марта Ассамблея получила письмо от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором он сообщил, что Россия сама решила выйти из членства.

Это означает, в том числе, что российские граждане потеряют право на обращение в Европейский суд по правам человека по делам о нарушениях прав человека. Россия также не сможет быть привлечена к ответственности другим государством-участником Конвенции. До сих пор у России как государства было два вопроса, поставленных Грузией. Европейская конвенция о правах человека запрещает, в частности, коллективное изгнание иностранцев, смертная казнь в мирное и военное время или гарантии свободы слова.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что исключение из Совета Европы означает, что "больше нет ограничений" на повторное введение смертной казни в стране.